В Подмосковье опубликовали 32 закупки за прошедшую неделю

С 16 сентября по 20 сентября в единой информационной системе и на портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 32 закупки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городских округах: Талдомский, Сергиево-Посадский, Наро-Фоминский; по реконструкции участков тепловых сетей в Одинцовском г. о.; по строительству участков тепловых сетей — в г. о. Бронницы.

В Электростали ищут подрядчиков для строительства блочно-модульных котельных.

В рамках программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» объявлены конкурсы на выполнение работ по капремонту зданий образовательных учреждений в городских округах: Луховицы, Орехово-Зуевский, Пушкинский и Наро-Фоминский.

В округе Пушкинский также планируется капремонт здания «Центр культуры и искусств им. Л. Н. Кекушева», а в Волоколамске — капремонт здания общежития Красногорского колледжа.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.