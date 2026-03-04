В Подмосковье оптимизируют число госслужащих, перераспределяя бюджет на приоритетные соцнаправления

Правительство Московской области приняло решение перераспределить бюджетные средства и иные ресурсы в пользу приоритетных социальных обязательств. Основные усилия направлены на оптимизацию и цифровизацию управленческих процессов, эффективность, уход от рутинной работы и рачительное отношение к бюджету, об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Внедрение инструментов искусственного интеллекта ускоряет подготовку документов и иные рутинные процессы, обработку обращений, помогает быстрее формировать отчетность и управленческую аналитику. Исключение дублирования полномочий и согласований, унификация и регламентация типовых процедур также помогает оптимизировать трудовой процесс и численность госслужащих. В прошлом году все эти меры позволили оптимизировать почти 15% госслужащих и сотрудников госорганов Московской области. Эта работа будет продолжена и в текущем году. Люди, ранее занятые техническими и рутинными процессами, высвобождаются для решения других задач.

Эта работа направлена на достижение эффективности и выполнение всех социальных обязательств, укрепление финансовой дисциплины. Население Московской области растет, и задача, не увеличивая расходы на управленческий аппарат, оказывать тот же объем важных для жителей услуг. При этом все социальные гарантии сохранятся, стандарты качества оказания образовательных и медицинских услуг останутся высокими, а строительство важных социальных объектов и модернизация инфраструктуры будет продолжаться.

Сегодня расходы на обеспечение образовательного процесса, оказания услуг здравоохранения, забота о незащищенных слоях населения и выполнение других важных социальных обязательств составляют больше половины бюджета Подмосковья. Все они будут сохранены и исполнены в полном объеме. Безусловным приоритетом остаются все задачи, связанные с СВО, поддержкой бойцов и их семей.

Помимо оптимизации численности и задач госслужащих, правительство Московской области стремится к более рачительному использованию помещений, занимаемых министерствами и подведомственными организациями, оптимизируя в том числе расходы на дорогостоящую аренду.

