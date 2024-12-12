В Подмосковье определили самые посещаемые катки с искусственным покрытием

В Московской области привели статистику посещаемости катков с искусственным льдом со 2 по 8 декабря, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

Катки с искусственным покрытием посетило более 85 тыс. человек.

Самые посещаемые из них:

Егорьевск, Парк 200 лет Егорьевску — более 8,2 тыс. человек;

Серпухов, Парк Питомник — более 5,7 тыс. человек;

Солнечногорск, Городской парк на набережной Сенеж — более 5,2 тыс. человек;

«С 1 декабря в Подмосковье начали открываться катки с искусственным льдом. Мы уделили особое внимание подготовке объектов, проверив их состояние и качество услуг. На открытых катках обеспечены комфорт и безопасность: прокат инвентаря, музыкальное сопровождение и теплые раздевалки», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В первый зимний месяц в Подмосковье начнут работу 39 сезонных искусственных катков, в том числе 8 новых.

На подмосковных катках установлены общие требования, в числе которых: наличие проката необходимого инвентаря, музыкальное сопровождение, праздничная иллюминация и качественный лед, который будет раскатываться с использованием специальной техники.

Также предусмотрены теплые раздевалки для удобства гостей. А для того, чтобы согреться, будут доступны точки с продажей горячих напитков и питания.

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует „Зима в Подмосковье“ — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.