В Подмосковье определили победителей и призеров конкурса «Наш двор»

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что с каждым годом растет не только число участников, но и уровень конкурса. В этом году было подано более 80 заявок. Главная цель, которую несет в себе конкурс, — объедение и сплочение соседей. Каждая из команд продемонстрировала в своем проекте идейность, креатив и ценностный посыл.

Конкурсная комиссия оценила творческие номера, посвященные 80-летию Победы, от четырех команд-финалистов из Богородского, Химок, Мытищ и Реутова.

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Никита Анашкин добавил, что уровень подготовки участников действительно поражает: подготовленные костюмы, хореография, вокальные номера — все это достойно высокой оценки. Особенно радует, что по-прежнему есть такие дворы и коллективы, которые сохраняют сплоченность, поддерживают друг друга и передают этот опыт своим детям.

Победители и призеры:

первое место — г. о. Мытищи;

второе место — г.о Богородский;

третье место — г.о Реутов;

четвертое место — г. о. Химки.

Председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко поблагодарила жителей за активность, которую они проявляют в своих многоквартирных домах, и отметила, что мероприятие проводится в юбилейный пятый раз — многие команды приехали с детьми, что стало отличной возможностью для передачи принципов, ориентиров и памяти о Великой Победе молодому поколению.

Участников поздравили с заслуженными наградами и ждут в следующем году от них новых ярких побед.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.