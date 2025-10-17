В Подмосковье определили лучших водителей пожарной автотехники

сегодня в 17:39

В Московской области завершился конкурс профессионального мастерства среди водителей пожарных автомобилей. Соревнования проходили в течение двух дней на базе ГБПОУ МО «Щелковский колледж», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

В испытаниях приняли участие 40 водителей пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Московской области и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная противопожарно-спасательная служба».

Водители сдавали тесты на знание правил дорожного движения и вопросов специальной подготовки по должности, состязались в скоростном маневрировании на пожарных автомобилях и подаче воды от пожарного насоса из открытого водоисточника.

На этапе «Трасса» лучший результат продемонстрировал водитель (пожарной техники) ПСЧ № 297 ТУ № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Капитонов. Второе место занял водитель (пожарной техники) ПСЧ № 240 ТУ № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Истомин, третье место — водитель (пожарной техники) ПСЧ № 305 ТУ № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» Артем Микула.

В заборе воды из открытого водоисточника лучшим стал водитель (пожарной техники) ПСЧ № 240 ТУ № 6 ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Истомин. Второе место занял водитель (пожарной техники) ПСЧ № 297 ТУ № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Капитонов, третье место у водителя (пожарной техники) ПСЧ № 300 ТУ № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексея Петрова.

По итогам всех испытаний в номинации «Лучший водитель пожарной техники — 2026» первое место занял водитель (пожарной техники) ПСЧ № 297 ТУ № 2 ГКУ МО «Мособлпожспас» Максим Капитонов. Второе место — старший инструктор по вождению пожарной машины — водитель 1 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГПС Главного управления, старший прапорщик внутренней службы Алексей Куценко. 3 место — старший инструктор по вождению пожарной машины — водитель 24 СПСЧ по ТКП 23 ПСО ФПС ГПС Главного управления, старший прапорщик внутренней службы Леонид Чернов.

Целью соревнований является повышение готовности пожарно-спасательных подразделений к выполнению задач, стимулирование профессиональной деятельности и роста профессионального мастерства водителей. Победители и призеры буду награждены мерами социальной поддержки правительства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.