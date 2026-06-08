В Подмосковье определили лучших сотрудников «Почты России»

В Московском регионе прошел филиальный этап конкурса «Лучший в профессии», на котором выбрали лучших сотрудников «Почты России» среди почтальонов, операторов, начальников отделений, водителей и сортировщиков. Победители представят регион на следующем этапе в июле в Москве, сообщает пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Конкурс профессионального мастерства проходит в три этапа: филиальный, региональный и всероссийский. На уровне Московской области лучшим начальником отделения признали Оксану Уварову из отделения 143302 Наро-Фоминского почтамта. В номинации «Лучший почтовый оператор» победила Юлия Бондаренко из мобильной группы Дмитровского почтамта. Лучшим почтальоном стала Олеся Полякова из отделения 143602 Орехово-Зуевского почтамта. Среди сортировщиков отметили Ольгу Калганову из Коломенского почтамта, а лучшим водителем стал Алексей Черников из Наро-Фоминского почтамта.

В Москве победителями филиального этапа стали Елена Лебедева из отделения 115432 Южнопортового района ЮВАО как лучший начальник отделения, Ксения Сильных из отделения 109147 Таганского района ЦАО как лучший оператор, а также почтальон Андрей Мельник из Даниловского участка доставки пенсий и пособий ЮАО. Лучшим сортировщиком признали Александру Демьянову из Прижелезнодорожного почтамта при Казанском вокзале, лучшим водителем — Дениса Кирдеева.

«В этом году заявки на участие в конкурсе подали более 2 000 человек. В финал вышли 10 лучших сотрудников из Москвы и Подмосковья. Я благодарю наших начальников отделений, операторов, почтальонов, водителей и сортировщиков, которые ежедневно выполняют свой нелегкий труд, за демонстрацию клиентоориентированного подхода к работе и желаю победы в финале», — поделилась директор группы регионов Москва и Черноземье Почты России Ксения Ефимова.

Победителям вручили дипломы и ценные призы. Теперь они представят Московский регион на региональном этапе конкурса, который пройдет в июле в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье стартует региональный этап программы «Время героев», она будет проводиться по 4 направлениям: «Гражданский активист», «Управленец», «Профильный специалист» и «Предприниматель».

«Запускаем региональный этап программы «Время героев». Вы знаете, что такая программа существует на региональном уровне, соответственно мы реализуем ее по 4 направлениям в Московской области», — заявил губернатор.