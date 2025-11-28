Фото - © Павлов Роман Юрьевич из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский»

сегодня в 18:28

В Подмосковье определили лучших работников социальной сферы 2025 года

Министерство социального развития Подмосковья организовало ежегодный конкурс «Лучший по профессии» по трем номинациям, где определили лучших работников социальной сферы, сообщает пресс-служба ведомства.

«В этом году в конкурсе приняли участие 68 специалиста социальных и семейных центров региона, по итогам которого определены 9 победителей в номинациях. Каждый участник представил на конкурсе свои успешные проекты, которые удалось внедрить в повседневную работу и получить положительный результат», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В ведомстве уточнили, что призовой фонд конкурса составляет от 100 до 350 тысяч рублей.

В номинации «Лучший специалист Семейного центра помощи семье и детям» 1 место заняла Фомина Арина Алексеевна из Егорьевского семейного центра «Преображение», 2 место заняла Правдина Ирина Александровна из Пушкинского семейного центра«Ступени», обладателем 3 места стала Кирпа Людмила Владимировна из Рузского семейного центра «Созвездие».

В номинации «Лучший специалист учреждения социального обслуживания» победителем стал Павлов Роман Юрьевич из Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский». Второе место занял Бабакин Игорь Владимирович из Егорьевского комплексного центра. Третье место присвоено Котову Дмитрию Александровичу из доброго дома «Егорьевский».

В номинации «Лучший специалист службы сопровождения замещающих семей» почетное первое место заняла Уткина Жанна Борисовна из Дмитровского семейного центра «Остров надежды». Обладателем второго места стал Коротков Артем Дмитриевич из Центра творческого развития и гуманитарного образования «Романтик» городского округа Щелково. Третье место досталось Зилотиной Светлане Игоревне из Егорьевского семейного центра «Преображение».

Проведение конкурса позволяет выделить наиболее результативные методы работы для их последующего использования в других социальных учреждениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.