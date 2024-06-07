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В Подмосковье определили лучших работников социальной сферы 2024 года

В Московской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания 2024 года. Более 160 работников подмосковных социальных учреждений презентовали экспертам свои лучшие практики в 14 номинациях. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

По итогам оценки были выбраны специалисты, занявшие призовые места, а 14 победителей представят свои проекты уже на федеральном этапе. Ежегодно специалисты из Подмосковья оказываются на пьедестале призеров всероссийского этапа, что несомненно является показателем лучших компетенции России.

В этом году в федеральном этапе конкурса примут участие специалисты семейных центров, комплексных центров социального обслуживания и реабилитации, центра реабилитации участников СВО «Ясенки», а также некомерческих организаций соцобслуживания.

Впереди участников конкурса ждет федеральный этап, где компетентное жюри оценит проекты социальных специалистов по множеству критериев, среди которых: актуальность, масштаб, социальная значимость, эффективность и возможность внедрения в другие регионы.

Итоги федерального этапа будут подведены на неделе охраны труда в Сочи в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.