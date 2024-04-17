В Подмосковье определили лучших коров по молочной продуктивности

В Московской области подвели итоги оценки молочной продуктивности коров различных пород. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«По итогам 2023 года молочная продуктивность коров в племенных хозяйствах региона составила более 9 тыс. кг. На 13 предприятиях показатели достигли свыше 10 тонн молока на корову, в том числе 4 перешагнули рубеж в 11 тонн», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Рейтинг коров по молочной продуктивности

Первое место заняла корова голштинской породы № 211, владельцем которой является «ТиЭйч-Рус МилкФуд» из Волоколамского округа. За 305 дней она дала более 22 тыс. кг молока.

На втором месте оказалась корова Жако голштинской породы, принадлежащая «Ступинской Ниве» из городского округа Ступино, продуктивность которой составила более 19 тыс. кг молока.

На третьем месте — корова Родина 12 530 голштинской породы «Лесные Поляны» из округа Пушкинский, с результатами — 18 820 кг молока.

Также высокие показатели выявлены у айрширской, джерсейской и монбельярдской пород.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.