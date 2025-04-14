В Подмосковье онлайн-запись в школу вошла в топ популярных госуслуг за неделю

На прошедшей неделе в рейтинг наиболее востребованных услуг на региональном портале вошла «Запись в школу». Ею воспользовались более 5,4 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой популярной услугой за неделю стала «Выписка из домовой книги». Жители региона подали свыше 17 тыс. заявлений на ее оформление. Также в рейтинг попали такие услуги, как выдача и замена социальных карт жителя Московской области (8,3 тыс. заявлений), запись в кружки и секции (4,1 тыс. заявлений), присвоение адреса (3,6 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении «Добродел». Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.