В Подмосковье онлайн-запись в детский сад вошла в рейтинг госуслуг за неделю

На прошедшей неделе в рейтинг наиболее востребованных услуг на региональном портале вошла онлайн-запись детей в дошкольные образовательные учреждения. Ею воспользовались более 3,4 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Самой популярной услугой за неделю стала «Выписка из домовой книги». Жители региона подали свыше 19 тысяч заявлений на ее оформление. Также в рейтинг попали такие услуги, как запись в кружки и секции (почти 19 тыс. заявлений), выдача и замена социальных карт жителя Московской области (свыше 10 тыс. заявлений), присвоение адреса (порядка 7 тыс. заявлений).

На региональном портале доступно более 390 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.