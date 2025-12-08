В Подмосковье онлайн-выписка из домовой книги возглавила рейтинг услуг за неделю
Фото - © Мобильное приложение «Госуслуги Московской области»/Медиасток.рф
На прошедшей неделе услуга «Выписка из домовой книги» возглавила рейтинг самых востребованных госуслуг на региональном портале. Ею воспользовались более 21 тыс. раз, а с начала года — свыше 790 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Второй по популярности услугой на портале стала выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,2 тыс. заявок). Также в рейтинг госуслуг вошли: «Запись в кружки и секции» (порядка 8 тыс. заявлений), присвоение адреса (4,6 тыс. заявлений) и обслуживание единых транспортных карт Стрелка (более 4,3 тыс. заявлений).
На портале госуслуг Подмосковья доступно более 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.