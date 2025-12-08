В Подмосковье онлайн-выписка из домовой книги возглавила рейтинг услуг за неделю

На прошедшей неделе услуга «Выписка из домовой книги» возглавила рейтинг самых востребованных госуслуг на региональном портале. Ею воспользовались более 21 тыс. раз, а с начала года — свыше 790 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второй по популярности услугой на портале стала выдача и замена социальных карт жителя МО (свыше 9,2 тыс. заявок). Также в рейтинг госуслуг вошли: «Запись в кружки и секции» (порядка 8 тыс. заявлений), присвоение адреса (4,6 тыс. заявлений) и обслуживание единых транспортных карт Стрелка (более 4,3 тыс. заявлений).

На портале госуслуг Подмосковья доступно более 400 услуг для жителей и бизнеса. Также получать услуги в электронном виде можно в мобильном приложении Добродел. Потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.