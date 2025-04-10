В Подмосковье ограничат продажу энергетиков у спортивных и культурных учреждений

В рамках заседания Мособлдумы министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных выступил с законопроектом, разработанным во исполнение Федерального закона № 304-ФЗ, который ввел запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Также предлагаемые нормы направлены на усиление мер по защите здоровья граждан, в том числе молодежи, формирование культуры потребления и конкретизацию законодательных полномочий региона в данной отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Неограниченное потребление энергетических напитков, особенно подростками, наносит вред здоровью и формирует зависимость. Это может стать первопричиной различных заболеваний. В рамках законопроекта предлагаем сохранить запрет на продажу безалкогольных тонизирующих напитков в зданиях и помещениях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность. Кроме этого, добавить в перечень объекты культуры и спорта», — уточнил Двойных.

В ведомстве дополнили, что нововведения начнут действовать с 1 сентября этого года. Одновременно признается утратившим силу Закон Московской области от 30.03.2015 № 40/2015-ОЗ, согласно которому, ранее запрет действовал только в отношении образовательных и медицинских организаций. Перечень объектов, на которые регионы могут установить запрет продажи безалкогольных тонизирующих напитков, определен федеральным законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о введении в регионе ограничения на продажу алкоголя. Спиртное запретят продавать в магазинах во дворах многоэтажек.

«Во-первых, запретим продажу алкоголя во всех торговых точках во дворах многоквартирных домов. Если дверь магазина выходит во двор — никакого спиртного на прилавках быть не должно. Особенно много проблем доставляют алкомаркеты, расположенные на первых этажах. Это постоянный шум, мусор и прочие неудобства, от которых страдают жители. Жилые дома, дворы — не лучшее место для этого. Во-вторых, ограничиваем время розничной продажи алкогольной продукции в объектах общественного питания в жилых домах с 23:00 до 08:00», — сказал Воробьев.

Новые правила вступят в силу с 1 сентября.