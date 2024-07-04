В Подмосковье оформить выплату на школьников стало проще

Функция автозаполнения данных заработала в услуге по оформлению выплаты на обучающегося. Больше многодетным родителям не надо самостоятельно заполнять информацию о детях, на которых положена выплата. Об этом рассказали в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«Умные сервисы делают жизнь наших жителей лучше и проще. В услугу по предоставлению выплаты на обучающегося добавлен сервис автозаполнения. Теперь при заполнении онлайн-заявки он проверяет информацию о всех детях заявителя и отображает тех, кому положена выплата, но еще не назначена. Родителю нужно будет просто выбрать, на кого ее оформить и отправить заявление», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Оформить выплату могут многодетные семьи на приобретение одежды ребенку для обучения в школе. Услуга «Предоставление выплаты на обучающегося» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Предоставляется бесплатно.

Кроме того, оформить заявление можно через приложение «Добродел». В нем собраны все сервисы и услуги Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.