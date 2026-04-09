В Подмосковье оформили более 600 пропусков для грузовиков на МКАД

С начала 2026 года на региональном портале Подмосковья подали более 600 заявлений на оформление пропусков для проезда грузовиков по МКАД. Услуга предназначена для владельцев транспорта массой свыше 3,5 тонны и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.