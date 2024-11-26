В Подмосковье офицер Росгвардии оказал помощь в эвакуации пострадавших в результате ДТП

​Офицер Электростальского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области майор полиции Николай Котельников оказал помощь в эвакуации пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия, передает пресс-служба ведомства.

Утром, следуя по улице Рабочая, офицер Росгвардии стал свидетелем ДТП на оживленном перекрестке: водитель бензовоза не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом, в котором находились пассажиры. В результате сильного удара боковые стекла были выбиты, а напуганные граждане заблокированы внутри салона.

​Майор полиции Николай Котельников немедленно направился на место случившегося, передал информацию ближайшему экипажу вневедомственной охраны и сообщил о произошедшем в экстренные службы. Вместе с неравнодушными очевидцами офицер Росгвардии выломал дверь при помощи монтировочного инструмента и помог взволнованным пассажирам выбраться из транспортного средства.

​В результате пострадали трое граждан. Убедившись в том, что их можно транспортировать, прибывшие сотрудники Электростальского ОВО доставили пострадавших в ближайшее медицинское учреждение на служебном автомобиле. Сейчас из жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.