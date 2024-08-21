В Подмосковье одобрили 4,2 тыс заявлений на выдачу 450 тыс руб многодетным семьям

В июне был подписан федеральный закон, которым на 7 лет продлевается мера поддержки по предоставлению многодетным семьям 450 тыс. на погашение ипотеки. Правительство РФ утвердило правила предоставления выплаты. Теперь меру поддержки могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Предоставление выплаты продлено по поручению президента. Глава государства неоднократно заявлял, что эта программа эффективна, а в Московской области она оказалась особенно востребованной. Наш регион занимает второе место по объему заявок», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В этом году в Подмосковье уже одобрены 4,2 тыс. заявлений на получение выплаты на 1,9 млрд рублей», — подчеркнул Брынцалов.

«В нашем регионе действуют и другие меры поддержки, которые помогают нашим многодетным семьям с жильем — в первую очередь, это предоставление бесплатных участков. Кроме этого, Мособлдумой был принят закон о том, что теперь наши семьи могут выбрать вместо участка выплату 400 тыс. рублей», — добавил спикер Мособлдумы.

Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки

Размер выплаты — до 450 тыс. рублей

Условия

Выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок.

Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения.

Важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2031 года.

Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на следующие цели:

Покупка жилья в строящемся доме или новостройке.

Покупка готового жилья у физического лица на вторичном рынке, кроме жилых помещений, которые на дату приобретения были признаны непригодными для проживания.

Приобретение или строительство частного дома.

Покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства (получить выплату можно после завершения строительства и регистрации дома).

Покупка недостроенного объекта ИЖС.

Приобретение жилья в рамках льготных региональных программ.

Получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заемщик становится собственником всего объекта.

Рефинансированные кредиты, если они получены на вышеперечисленные цели.

Выплату нельзя использовать как первоначальный взнос.

Заявление на получение выплаты можно подать:

Лично через банк, в котором оформлена ипотека.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.