В Подмосковье одобрили 4,2 тыс заявлений на выдачу 450 тыс руб многодетным семьям
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В июне был подписан федеральный закон, которым на 7 лет продлевается мера поддержки по предоставлению многодетным семьям 450 тыс. на погашение ипотеки. Правительство РФ утвердило правила предоставления выплаты. Теперь меру поддержки могут получить семьи, у которых третий или последующий ребенок родился с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года, а кредитный договор заключен до 1 июля 2031 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«Предоставление выплаты продлено по поручению президента. Глава государства неоднократно заявлял, что эта программа эффективна, а в Московской области она оказалась особенно востребованной. Наш регион занимает второе место по объему заявок», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«В этом году в Подмосковье уже одобрены 4,2 тыс. заявлений на получение выплаты на 1,9 млрд рублей», — подчеркнул Брынцалов.
«В нашем регионе действуют и другие меры поддержки, которые помогают нашим многодетным семьям с жильем — в первую очередь, это предоставление бесплатных участков. Кроме этого, Мособлдумой был принят закон о том, что теперь наши семьи могут выбрать вместо участка выплату 400 тыс. рублей», — добавил спикер Мособлдумы.
Помощь многодетным семьям в погашении ипотеки
Размер выплаты — до 450 тыс. рублей
Условия
- Выплату могут получить семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года появился третий или последующий ребенок.
- Возраст старших детей и наличие официальной регистрации брака не имеют значения.
- Важно, чтобы кредитный договор был заключен до 1 июля 2031 года.
Выплату можно получить на погашение ипотечного кредита, выданного на следующие цели:
- Покупка жилья в строящемся доме или новостройке.
- Покупка готового жилья у физического лица на вторичном рынке, кроме жилых помещений, которые на дату приобретения были признаны непригодными для проживания.
- Приобретение или строительство частного дома.
- Покупка земельного участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства (получить выплату можно после завершения строительства и регистрации дома).
- Покупка недостроенного объекта ИЖС.
- Приобретение жилья в рамках льготных региональных программ.
- Получение последней доли в праве общей собственности на помещение, если в результате заемщик становится собственником всего объекта.
- Рефинансированные кредиты, если они получены на вышеперечисленные цели.
Выплату нельзя использовать как первоначальный взнос.
Заявление на получение выплаты можно подать:
- Лично через банк, в котором оформлена ипотека.
- Онлайн на портале госуслуги.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.
«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.