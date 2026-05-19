В Подмосковье очистят более 520 гектаров леса до конца 2026 года

Санитарная уборка неликвидной древесины продолжается в лесах Подмосковья в нескольких округах региона. Работы направлены на оздоровление лесных массивов и предотвращение распространения заболеваний деревьев, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты ГАУ МО «Мособллес» проводят санитарно-оздоровительные мероприятия в разных округах Московской области. Уборка неликвидной древесины помогает снизить последствия ветровалов и поддерживать устойчивое состояние лесов.

В Талдомском филиале работы ведут в районе деревни Пановка на площади 26,9 гектара. Завершить расчистку планируют до 1 июля. В Шатурском филиале санитарные мероприятия организованы возле поселка Осаново-Дубовое. Здесь приводят в порядок более 5 гектаров леса, из которых уже очищено 1,3 гектара. Работы выполняют по итогам лесопатологического обследования.

В Подольском лесничестве рядом с деревней Северово санитарная очистка проведена на площади 46 гектаров. С начала года в филиале обработали более 130 гектаров. До конца 2026 года здесь планируют расчистить 520 гектаров леса.

Часть древесины оставляют для естественного перегнивания. Она не угрожает живым деревьям и служит средой обитания для грибов, насекомых и других лесных организмов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.