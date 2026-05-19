Первые паспорта в торжественной обстановке получили восемь подростков из Ленинского округа

В Историко-культурном центре города Видное подмосковного Ленинского городского округа 19 мая состоялась очередная торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Главный документ из рук главы Ленинского городского округа Станислава Каторова получили восемь юношей и девушек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Сегодня вы получаете главный документ, который открывает перед вами новые возможности и возлагает серьезную ответственность. Пусть этот день запомнится вам на всю жизнь. Ставьте перед собой смелые цели, стремитесь к знаниям и развитию, чтобы в будущем приносить пользу своему округу, Подмосковью и всей стране», — отметил глава муниципалитета Станислав Каторов.

Вместе с паспортами ребята получили памятные подарки от администрации муниципалитета. Разделить торжественный момент с детьми пришли их родители и близкие.

«Получение паспорта — это, безусловно, большая ответственность. Теперь я отвечаю за каждое свое действие и поступок. Это очень важно», — поделилась участница торжественной церемонии Кира Костенко.

Каждый юный житель округа, достигший 14 лет и получающий первый паспорт, может принять участие в такой церемонии. Документы для оформления принимают в многофункциональных центрах «Мои документы» Ленинского городского округа.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.