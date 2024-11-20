В Подмосковье обустроили освещение на 188 объектах

В 2024 году на территории Московской области проведено освещение на 188 объектах, достигнув 87% выполнения. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«В рамках проекта «Светлый город», инициированного губернатором, мы с 2017 года освещаем наши улицы и общественные пространства. В 2024 году, по состоянию на 18 ноября, завершена работа на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения. Это важный шаг к созданию безопасной и комфортной городской среды для всех жителей», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За 2024 год в Московской области установили почти 10 тыс. светильников и более 4 тыс. опор освещения, провели в общей сложности более 306 км линий наружного освещения.

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по устройству систем наружного освещения на улицах, муниципальных дорогах, местах общественного пользования.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тыс. объектов, установлено более 112 тыс. светильников и 82 тыс. опор освещения, проложено более 2,4 тыс. км линий наружного освещения. Более чем на 2,6 тыс. улицах, проездах, набережных стало светлее и безопаснее.

Приоритетом в подходе министерства благоустройства к реализации проекта «Светлый город» является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.