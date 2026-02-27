В Подмосковье обучили организаторов ЕГЭ 2026 года

Обучение организаторов и координаторов ЕГЭ прошло в Московской области 24 и 26 февраля 2026 года в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В регионе продолжается подготовка к проведению государственной итоговой аттестации. Ключевым элементом работы стала серия обучающих мероприятий для специалистов, отвечающих за организацию экзаменов.

24 февраля в региональном центре обработки информации состоялось обучение муниципальных организаторов. Участники изучили нормативные документы, обсудили организационные вопросы и получили рекомендации по предотвращению нарушений установленного порядка. Опытные специалисты представили успешные практики подготовки и ответили на вопросы коллег.

26 февраля прошла встреча муниципальных координаторов, посвященная подготовке к сдаче ЕГЭ в 11 классах и участию в общероссийской тренировке 4 марта 2026 года. Особое внимание уделили организации защищенной сети передачи данных в пунктах проведения экзаменов, а также проведению пробного экзамена по математике базового и профильного уровней.

Тренировка позволит заранее выявить возможные технические и организационные сложности и даст выпускникам возможность пройти всю процедуру экзамена, включая получение результатов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.