В Подмосковье обучили 300 специалистов к проведению ЕГЭ

Обучение технических специалистов для работы на ЕГЭ прошло 6 апреля в школе № 32 в Мытищах. Почти 300 сотрудников, отвечающих за видеонаблюдение в пунктах проведения экзаменов, изучили порядок онлайн-трансляции и новые требования к организации процесса, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятие организовали в соответствии с порядком проведения ГИА-11. Во время всех экзаменов видеотрансляция на федеральный портал «Смотри.ЕГЭ» ведется в обязательном онлайн-режиме. Это необходимо для обеспечения объективности и контроля за проведением аттестации.

Участникам разъяснили особенности работы с федеральным порталом и рассказали о нововведениях в системе видеонаблюдения. Специалисты разобрали проблемные ситуации, которые могут возникнуть при подготовке и проведении экзаменов, а также отработали действия в нештатных случаях на практических кейсах.

Полученные знания технические специалисты закрепят 14 мая во время всероссийского тренировочного мероприятия. Обучение провели сотрудники министерства образования Московской области и регионального центра обработки информации.

