В Подмосковье обсудят обучение и работу в ягодной отрасли

16 апреля в 11:00 состоится онлайн круглый стол Ягодного союза. Участники поделятся успешным опытом, вопросами и решениями, формирующимися в процессе привлечения и входа студентов и молодых специалистов в ягодную отрасль, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Задача круглого стола «От обучения к практике работы в ягодной отрасли» — помочь производителям ягод и молодым специалистам в формировании и развитии путей взаимодействия, а также трудоустройстве.

К участию приглашаются: студенты и выпускники аграрного направления академий, университетов, институтов и колледжей. Трансляция будет организована на видеохостинге Ягодного союза по ссылке.

Подробности можно узнать на сайте berry-union.ru и по телефону: +7(495) 729-30-80.

Для участия в круглом столе с докладом или комментарием нужно связаться с модератором Ириной Козий по телефону +7 (926) 220-96-32 или электронной почте irina@berry-union.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.