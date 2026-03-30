В Подмосковье обсудили защиту от претензионных атак в сфере авторского права

Круглый стол по защите от так называемого «юридического терроризма» в сфере авторского права прошел с участием представителей Главного управления региональной безопасности Московской области. Эксперты обсудили массовые претензии за использование фото из открытых источников и способы снижения рисков, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Государственные органы, СМИ, компании и частные лица все чаще получают досудебные претензии с требованием выплатить компенсации за использование фотографий из открытых источников. В ряде случаев, по словам участников встречи, речь идет о выстроенной схеме: юридические фирмы находят изображения без указания копирайта, заключают договоры с авторами и взыскивают роялти. Полученные суммы делятся между автором и юристами.

Ответчики нередко несут значительные финансовые потери, вплоть до закрытия бизнеса или проектов. Проблему обсудили на круглом столе, организованном редакцией «Московской газеты». Начальник управления правовой работы ГУРБ Московской области Ольга Гарнова назвала типовые случаи претензионных атак: использование программного обеспечения без покупки прав, копирование текстов и фотографий без лицензии, заимствование дизайна или идей, а также споры об авторстве между несколькими лицами.

«Я могу выделить пять ключевых решений для минимизации рисков судебных споров», — прокомментировала Ольга Гарнова.

Она рекомендовала приобретать лицензии на контент, проверять надежность продавцов, фиксировать права на материалы, сохранять деловую переписку и регулярно повышать квалификацию в сфере интеллектуальной собственности. По ее словам, при наличии признаков корыстной заинтересованности в претензиях возможно обращение в МВД, прокуратуру и Роспатент для оценки деятельности так называемых серийных истцов.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.