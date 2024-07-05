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В Подмосковье обсудили вопросы биобезопасности при развитии молочного скотоводства

4 и 5 июля представители Минсельхозпрода Подмосковья приняли участие в межрегиональном совещании, посвященном биобезопасности в условиях интенсивного развития молочного скотоводства. Также прошли межрегиональные учения, которые состоялись на территории Вологодской области, по локализации и ликвидации очага ящура, острого вирусного заболевания, сообщает пресс-служба ведомства.

На повестке встречи участники обсудили вопросы эпизоотической безопасности и правовых основ ее обеспечения, учета и маркировки сельскохозяйственных животных. Также рассмотрели перспективы развития отрасли молочного скотоводства, повышения качества и товарности молока, варианты развития отечественной селекции и импортозамещение.

Во время учений по локализации очага ящура, были отработаны теоретические вопросы и усовершенствованы практические навыки специалистов Государственных ветеринарных служб. Также было отлажено взаимодействие между организациями, ведомствами и учреждениями при проведении мероприятий по ликвидации заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.