В Подмосковье обсудили внедрение искусственного интеллекта на заседании комиссии Госсовета

В доме правительства Московской области состоялось заседание Комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных». Участники обсудили вопросы развития искусственного интеллекта (ИИ) и его внедрения в Подмосковье.

Губернатор Андрей Воробьев, возглавляющий комиссию, рассказал о 67 реализованных в регионе проектах с использованием ИИ. По его словам, технологии помогают анализировать большие объемы данных, автоматизировать рутинные процессы, экономить бюджетные средства и повышать эффективность работы в здравоохранении, образовании, ЖКХ и транспорте. До конца 2026 года планируется запустить еще 15 проектов, включая профильных ИИ-агентов, таких как «Нейроюрист» для актуализации региональных нормативных актов.

Воробьев подчеркнул необходимость создания отраслевых стандартов ИИ-зрелости и формирования реестра эффективных решений для обязательного внедрения в ключевых сферах. Также обсуждалась важность нормативного регулирования и развития собственной инфраструктуры, включая строительство центров обработки данных (ЦОДов).

Помощник президента РФ Алексей Дюмин сообщил о создании новой комиссии при президенте по вопросам развития искусственного интеллекта, которая будет координировать усилия в этой сфере. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил приоритетные направления законодательного регулирования ИИ, такие как маркировка контента и вопросы авторских прав, при этом обязательные требования для бизнеса пока не планируются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что внедрение искусственного интеллекта в работу госуправления важно и помогает экономить ресурсы, время.

«Любая трансформация — это как правило сопротивление. <…> Считаю эту работу по внедрению искусственного интеллекта в госуправление важной. Она позволяет экономить ресурсы, время. Ее нужно продолжать и по другим направлениям», — сказал Воробьев.