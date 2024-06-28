В Подмосковье обсудили цифровизацию библиотек

Директор централизованной библиотечной системы г. о. Зарайск Валерия Маркович с коллегами обсудила главные темы, которые на сегодняшний день являются приоритетными в библиотечной системе Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С марта этого года началась активная фаза цифровизации библиотек. Теперь, чтобы взять книги, достаточно скачать приложение «МОе» или открыть портал «Библиотеки Подмосковья», зарегистрироваться с помощью учетной записи госуслуг и ввести в поиск название или фамилию автора. Затем прийти в библиотеку, показать цифровой бейдж с приложения и забрать книги.

Участники встречи также поговорили о Всероссийском конкурсе «Читаем всей семьей». Он посвящен Году семьи в РФ. От библиотечной системы г. о. Зарайск планируется направить более 15 видеороликов.

Если возникли какие-либо вопросы, можно обратиться лично или позвонить в Центральную библиотеку по номеру: 8 (496) 662-51-39 или детскую библиотеку по номеру: 8 (496) 662-58-41.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.