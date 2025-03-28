В Подмосковье обсудили требования к подрядчикам на семинаре по благоустройству

В Доме правительства Московской области прошел семинар «Основные требования к процессу производства работ и проектированию общественных территорий Московской области 2025» для подрядчиков и проектировщиков к предстоящему строительному сезону. Мероприятие собрало ключевых участников благоустройства региона, что позволило обсудить важные аспекты работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Семинар открыл зампредседателя правительства Московской области и министр благоустройства Михаил Хайкин.

«За 6 лет мы провели масштабную работу по благоустройству региона. С 2018 мы благоустроили более 460 объектов. Ежегодно мы обустраиваем центры городов, улицы и набережные, создавая пространства для прогулок и отдыха — от больших парков до уютных скверов с детскими площадками у дома. В этом году на территории Московской области пройдет благоустройство 867 территорий. Среди них — 738 детских игровых комплекса, включая 125 детские игровые площадки, которые мы благоустраиваем по программе губернатора. Также напомню, что в регионе преобразятся 14 парков, 11 набережных, 12 лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, а также 58 маленьких скверов и 7 активных зон в парках. Так, например, в этом году появятся такие объекты, как: набережная Суворовских прудов в Лосино-Петровском, площадь К. Маркса в Талдоме, Яблоневый сквер в Красногорске, пешеходный маршрут от Фонтанной площади Богородском и другие», — рассказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На территории Московской области расположены 209 парков и лесопарков. Посещаемость парков выросла до 57,2 млн человек в 2022 году. В 2023 году парки посетило 74,7 млн человек. В 2024 году посещаемость парков достигла 84 млн человек.

Среди запланированных объектов — 26 парков и лесопарков, в том числе Пироговский лесопарк в Мытищах, лесопарк «Дубрава» в Подольске, парк 50-летия Октября в Коломне, Масловский лесопарк в Одинцово и парк «Сказка» в Протвино.

Основные работы по благоустройству объектов этого года планируется завершить ко Дню Благоустройства, который отмечается 21 сентября. Кроме того, на 77 объектах запланировано начало работ с окончанием в 2026 году. Важной частью программы является создание комфортных пространств для прогулок и отдыха, включая как большие парки, так и уютные скверы с детскими площадками.

В прошлом году была внедрена новая методика мониторинга развития парков, позволяющая оценивать их деятельность по критериям, таким как: инфраструктурный стандарт, культурная программа, спортивная программа и уровень доверия посетителей. Это поможет более эффективно планировать работы и улучшать качество общественных пространств.

На семинаре также были озвучены требования к подрядчикам. В частности, участникам было рекомендовано обеспечить предоставление еженедельных отчетов с фотофиксацией, надлежащее оформление исполнительной документации, а также соблюдение всех стандартов и норм при проведении работ. Важным аспектом является сохранение зеленых насаждений и подключение сооружений к инженерным сетям до открытия объектов.

«Мы проводим работы в соответствии с региональным стандартом благоустройства, который не делает проекты одинаковыми, но контролирует количество объектов, их стоимость, количество элементов и качество выполнения работ. Для разных объектов мы разрабатываем индивидуальные решения», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Например, для набережных используются дорожки из металла и дерева, а для лесопарков — из экологичного гранита. В каждом парке создаются детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также обустраиваются входные группы и административно-хозяйственные зоны. При этом старые объекты, такие как фонтаны, сохраняются и реставрируются, что позволяет сохранить историческую ценность благоустраиваемых территорий.

Кроме того, на семинаре обсудили требования к оформлению объектов, включая необходимость назначения ответственных лиц, ведение специальных журналов и актов, а также соблюдение сроков, предусмотренных государственным контрактом. Все проекты благоустройства должны проходить общественные обсуждения и формироваться с учетом мнения жителей.

«Важную роль в процессе благоустройства играет вовлечение жителей. С сентября 2021 года жителям отвечено на более 900 тыс. обращений. Мы внедряем новые технологии, чтобы благоустройство было более функциональным, востребованным и современным», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Таким образом, семинар стал важной площадкой для обмена опытом и знаниями среди подрядчиков, что позволит повысить качество работ и создать комфортные общественные пространства для жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.