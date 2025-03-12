В Подмосковье обсудили стратегию развития математического образования

11 марта на базе областной гимназии имени Е. М. Примакова состоялось заседание регионального проектного офиса министерства образования Московской области, посвященное вопросам развития математического образования в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В мероприятии приняли участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес, заместитель министра региона — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова, представители Областного технолицея имени В. И. Долгих, Корпоративного университета развития образования, фонда развития физтех-школ, а также подмосковных школ.

Директор технолицея имени В. И. Долгих Екатерина Сизинцева представила проект создания центра математического образования, который станет ключевой площадкой для сопровождения развития этого направления. Особое внимание было уделено модели «Математическая начальная школа Подмосковья». Директор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства Лариса Кудрова рассказала о механизме отбора педагогов и учеников в первые математические классы и учебно-методических пособиях для реализации программы.

Проректор КУРО Ирина Салыгина представила алгоритм формирования 5-х и 7-х математических классов с 1 сентября 2025 года. Предполагается, что учителя будут проходить добровольную сертификацию, а ученики — входное тестирование.

По итогам совещания участники встречи подчеркнули важность совместной работы по методическому сопровождению учителей математики Подмосковья, организации курсов повышения квалификации учителей, а также участия школьников региона в мероприятиях математической направленности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.