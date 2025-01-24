В Подмосковье обсудили стратегии развития образования до 2036 года

23 января в школе «ЛИДЕР» городского округа Химки прошла стратегическая сессия, посвященная разработке и обсуждению предложений в стратегию развития образования до 2036 года в блоке «Воспитание и психологические аспекты образовательного процесса». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие приглашенные специалисты в области образования, включая директоров общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, заместителей директоров по воспитательной работе, советников директоров по воспитательной работе, педагогов-психологов, а также представителей Родительского комитета при министерстве образования Московской области и активистов.

«Стратегическая сессия стала важным шагом к формированию единого подхода к воспитанию и развитию детей в образовательной системе региона», — рассказала заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

В ходе сессии участники обсудили актуальные барьеры, которые сегодня существуют для выстраивания эффективной воспитательной работы в современных школах. Особое внимание было уделено перечню проблем на уровне муниципалитета, препятствующих созданию благоприятной воспитательной среды.

4 февраля 2025 года в Калуге состоится окружное совещание по обсуждению предложений в Стратегию развития образования на период до 2036 года с перспективой до 2040 года, которое возглавит министр просвещения Российской Федерации С. С. Кравцов. В мероприятии примут участие министр образования Московской области Ингрид Пильдес и другие приглашенные специалисты в области образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.