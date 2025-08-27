сегодня в 13:36

В Подмосковье обсудили роль методических служб в развитии образования региона

26 августа на базе корпоративного университета развития образования (КУРО) состоялась площадка на тему «Повышение качества образования через эффективные методические службы», организованная при поддержке министерства образования Московской области и вузов региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие объединило более 250 специалистов, занимающихся вопросами качества образования, которые приняли участие в очном формате, в то время как для остальных участников была организована онлайн-трансляция.

На площадке выступили ведущие эксперты и авторитетные специалисты сферы образования, включая руководителя аналитического центра ФТЦ Бориса Илюхина, доктора педагогических наук, профессора ИГН МГПУ Галину Савиных, заслуженного учителя РФ, кандидата исторических наук Леонида Наумова, и.о. проректора КУРО Ирину Салыгину, а также руководителей ЦНППМ ПР МО Ларису Кудрову, Елену Лысоиваненко и Александру Фомину, и представителей муниципальных методических центров.

Площадка стала центром обмена передовыми практиками между специалистами региона. Основной тематикой выступлений и дискуссий стала роль современных методических служб в повышении уровня подготовки учащихся и профессионализма преподавателей.

Участники обсудили новые требования и стандарты работы методических подразделений, современные методики и инструменты, способствующие развитию профессиональных компетенций педагогов, а также лучшие региональные практики методической поддержки.

Работа площадки является инициативой, направленной на дальнейшее совершенствование учебного процесса и развитие системы образования региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.