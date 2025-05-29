В Подмосковье обсудили развитие патриотического воспитания

В четверг в министерстве образования Московской области прошло заседание общественного совета на тему «Растим патриотов России». Мероприятие было посвящено вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения и приурочено к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В центре повестки — развитие и укрепление системы патриотического воспитания в образовательных учреждениях региона.

В мероприятии приняли участие представители министерства образования Московской области, Государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ), Общественной палаты, регионального родительского комитета, регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых», а также директора школ.

С приветственным словом к участникам обратилась председатель Общественного совета Галина Скударева, подчеркнувшая важность единства усилий семьи, школы, общественных и профессиональных сообществ в формировании у детей чувства гражданской ответственности и любви к Родине.

С основным докладом выступила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она представила ключевые проекты, которые реализуются в Подмосковье в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы. Среди них — марафон «Наследники Победы», который объединил десятки тысяч школьников и педагогов, масштабное участие школьников в несении «Вахты памяти» у 1 050 памятников Великой Отечественной войны, акции «Кино Победы» с просмотром и обсуждением золотой коллекции советского кинематографа, развитие музейной педагогики через создание экспозиций, а также тематические смены «Растим патриотов России» и «Юные патриоты Подмосковья» на базе учебного центра «Авангард». Эти программы позволяют школьникам не только погрузиться в героическую историю страны, но и осмыслить роль подвига, долга и ответственности в жизни гражданина России.

Содокладчиком выступил Святослав Громов, главный эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания. Он рассказал о новых подходах к воспитательной работе: внедрении института советников по воспитанию, проектах «Орлята России» и «Орлята-дошколята», которые охватывают сотни тысяч детей и педагогов по всей стране. Также он отметил высокую эффективность региональных слетов, конкурсов и гуманитарных акций как форм вовлечения школьников в социально значимую деятельность.

О деятельности «Движения первых» в Год защитника Отечества рассказала руководитель регионального отделения Анастасия Бочарова. Среди наиболее ярких проектов — «Зарница 2.0», «Хранители истории», создание школьных медиацентров, проведение форумов и развитие волонтерских и творческих инициатив. Одним из приоритетов организации остается развитие наставничества и поддержка педагогов-наставников.

Галина Скударева также представила успешные практики развития патриотического воспитания в высшей школе на примере ГГТУ. В вузе прошли Всероссийский диктант «Наука во имя Победы», акция «Диктант Победы», цикл встреч «Гордимся, помним, верим», марафон «Наследники Победы», а также акция «Парта героя». В университете реализуются проекты поддержки участников СВО, патриотические фестивали, проходит онлайн-шествие «Бессмертный полк», собравшее более 27 тысяч просмотров.

Итогами заседания стали формирование комплекса предложений по усилению патриотической работы в образовательных организациях Подмосковья, развитие партнерских форматов с родительским и профессиональным сообществом, а также распространение лучших практик патриотического воспитания на уровне школ, колледжей и вузов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.