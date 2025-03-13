В Подмосковье обсудили развитие образовательной системы через православный компонент

12 марта в школе № 9 Героя Советского Союза Д. К. Курыжова города Домодедово состоялась встреча Подольского зонального объединения управлений образования на тему: «Развитие традиционных ценностей через православный компонент». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии приняли участие архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова, а также руководители органов управлений образования, классные руководители 3-х классов образовательных организаций, педагоги дошкольного образования и благочинные Подольской епархии.

В приветственном слове архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий обратился к педагогам со словами благодарности за труды по воспитанию детей и обозначил вопросы дальнейшего соработничества митрополии и образования.

Анна Гребцова в своем выступлении осветила вопросы, стоящие перед учителями начальных классов, и дала практические советы, как помочь родителям третьеклассников сделать выбор в пользу «Основ православной культуры».

Также в ходе мероприятия представители образования городских округов Чехов и Люберцы, благочинные Подольской епархии поделились опытом работы по духовно-нравственному воспитанию обучающихся, начиная с дошкольного возраста.

В конце встречи архиепископ Аксий и Анна Гребцова подвели итоги, отметив необходимость продолжения совместной работы по духовно-нравственному воспитанию и образованию подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.