В Подмосковье обсудили развитие инклюзивного образования для детей с инвалидностью

II областная конференция по развитию образования для детей с инвалидностью и ОВЗ прошла 17 февраля 2026 года в корпоративном университете развития образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В Корпоративном университете развития образования 17 февраля состоялась II областная конференция, посвященная приоритетным направлениям развития образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в Подмосковье. В мероприятии приняли участие 180 человек, включая представителей министерства образования Московской области, руководителей образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием.

Главной темой конференции стало обсуждение стратегии развития коррекционного и инклюзивного образования в регионе. В ходе пленарной части эксперты обозначили ключевые направления и научные подходы к совершенствованию методов обучения детей с ОВЗ. Федеральные специалисты представили актуальные тренды и задачи, стоящие перед системой образования.

Работа продолжилась стратегической сессией, где участники в пяти тематических секциях обсуждали создание комфортной образовательной среды, критерии успешности коррекционных школ, интеграцию служб ранней помощи, а также роль ППМС-центров в реализации адаптированных программ. По итогам конференции были сформулированы предложения, которые станут основой дальнейшей региональной политики в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.