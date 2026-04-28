В Подмосковье обсудили размещение новых заказов в исправительных учреждениях

В КП-3 ГУФСИН России по Московской области состоялась конференция на тему: «Взаимодействие учреждений уголовно-исполнительной системы Московской области с органами государственной и муниципальной власти, организациями - членами регионального Союза торгово-промышленной палаты в рамках размещения заказов на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг». Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В конференции приняли участие руководители и представители 45 организаций различных организационно-правовых форм, в том числе Президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Лина Орлова, заместитель главы городского округа Электросталь Артем Чайковский, руководители муниципальных учреждений и предприятий, учреждений здравоохранения и другие.

В ходе мероприятия участникам доведена информация о производственных возможностях подведомственных учреждений, имеющихся преференциях в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», возможных формах организации взаимодействия с государственными и муниципальными заказчиками и коммерческими организациями, приведены примеры долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества, представлены каталоги выпускаемой продукции, даны ответы на все интересующие вопросы.

По результатам встречи достигнут ряд предварительных договоренностей об организации производственной деятельности на территории учреждений Московской области с привлечением осужденных к труду.