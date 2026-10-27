В Подмосковье обсудили равные возможности для школьников с ОВЗ

Семинар по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья прошел 27 октября в школе «Абсолют». Он собрал около 75 директоров, заместителей директоров школ Подмосковья и коррекционных педагогов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники семинара «Разные маршруты — равные возможности: школа для развития каждого» обсудили роль профессиональной команды в обучении детей. Главными темами стали взаимодействие педагогов и специалистов, поддержка индивидуальных образовательных маршрутов и создание среды, в которой ребенок может учиться и проявлять инициативу.

Программа объединила обсуждение международных тенденций в инклюзивном образовании и знакомство с повседневной работой школы. Гости посетили уроки и экскурсию, изучили практики дополнительного образования и профессионального обучения, проектную деятельность педагогов, работу медиацентра, спортивных клубов и проведение адаптированных олимпиад.

Специалисты школы представили подходы к сопровождению обучающихся с разными нарушениями. Участники также обсудили подготовку детей к самостоятельной жизни, поддержку выпускников и контроль качества образования.

Отдельный блок посвятили мотивации, геймификации и финансовой грамотности. Гостям показали практику игрового банка с внутренней валютой — абскоинами.

Часть участников ранее уже проходила стажировки в школе «Абсолют» и планирует повторные визиты. В пресс-службе отметили, что профессиональный обмен помогает школьным командам знакомиться с решениями коллег, обсуждать трудности и совершенствовать образовательные маршруты с учетом потребностей детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главной задачей уникального центра постинтернатного сопровождения слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде является обучение воспитанников рабочим профессиям, чтобы люди «не потерялись в жизни».

«Они смогут стать программистами, художниками по дереву, швеями, поварами, кухонными рабочими, плотниками, мастерами по обработке цифровой информации, изготовителями свечей, мыла, художественных изделий из керамики. Для этого организовали 10 мастерских для профобучения, заключили договоры на практику на производствах Сергиева Посада и у партнеров центра — Сбер, Билайн, «Исток-Аудио», — заявил Воробьев.