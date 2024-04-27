В Подмосковье обсудили психолого-педагогическое сопровождение учащихся

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В корпоративном университете прошел форум «Безопасное детство», посвященный неделе психологии в образовательных организациях Московской области. В мероприятии приняли участие педагоги-психологи и педагогические работники региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Участники форума обменялись опытом и обсудили актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения обучающихся. В частности, были рассмотрены проблемы буллинга, эмоциональной безопасности в цифровом пространстве и психологической безопасности педагогов.

«Тема безопасности детства постоянно меняется, и нам приходится адаптироваться к новым вызовам. Важно, что участники форума также являются участниками мероприятий, направленных на создание безопасной среды и повышение качества образования», — отметила проректор КУРО Наталья Баранникова.

В ходе мастер-сессии участники форума узнали об инструментах и технологиях создания безопасной образовательной среды в школе. Педагоги из подмосковных школ поделились своими наработками и практиками.

Отдельное внимание было уделено вопросам безопасного детства в детских садах и начальной школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.