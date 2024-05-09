Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах

Вашингтон прекратит поставки Израилю авиационных бомб и снарядов для артиллерии, если ЦАХАЛ расширит свою операцию на южный город Рафах, заявил президент США Джо Байден в интервью CNN, пишет РИА Новости .

«Я дал ясно понять, что, если они войдут в Рафах, а они в Рафах еще не зашли, я не стану поставлять им вооружения, которые они исторически использовали для того, чтобы разобраться с Рафахом, разобраться с городами», — указал хозяин Белого дома.

Ведущий напомнил, что Вашингтон уже приостановил передачу Тель-Авиву мощный авиационных бомб. Байден добавил, что также это касается и артснарядов.

Соединенные Штаты, по словам президента, пока снабжают еврейское государства средствами противовоздушной обороны и другими оборонительными вооружениями.