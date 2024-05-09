Вильфанд назвал неоднозначными условия для воздушной части Парада Победы

Погодные условия для проведения воздушной части Парада Победы в Москве неоднозначные, поэтому решение о его проведении будет приниматься за несколько часов до начала, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с РИА Новости .

Он отметил, что сильный осадков в городе не ожидается, однако вероятен сильный ветер. Облачность также будет приемлемая.

«Тут ситуация неоднозначная… Видимость, вероятно, будет неплохая, но много других факторов, поэтому будет проводиться специальное исследование, решение будет приниматься за несколько часов», — пояснил Вильфанд.

Парад Победы начнется в Москве 9 мая в 10:00 и продлится около двух часов. В МО ранее сообщили, что в этом году в нем примут участие девять тысяч человек и более 70 единиц военной техники и вооружения, в том числе авиация. Воздушную часть парада отменяли в 2022 и 2023 годах.