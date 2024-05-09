Командир ВСУ назвал пугающим количество запускаемых ВС РФ дронов

Российские вооруженные силы начали применять значительно больше различных дронов, чем это было раньше, заявил украинский командир по имени Лева в интервью каналу N-TV, пишет РИА Новости .

«Они (Россия — ред.) стали применять намного больше боевых беспилотников. <…> Раньше такого не было. Вернее, атаки были, но не в таких масштабах. Сейчас это действительно страшно», — указал военнослужащий.

Также он указал и на разнообразие российских беспилотников. Одних только «Ланцетов» есть сразу несколько модификаций, различающихся боевой частью.

Артиллерист из ВСУ Андрей Ставничий добавил, что дроны часто мешают артподразделениям эффективно поддерживать «своих».

«У них огромное количество беспилотников Zala и „Орлан“. Бывает такое, что, когда они работают активно, мы (артиллерия ВСУ — ред.) не можем высунуться, потому что над нами постоянно что-то летает. Это проблема», — признал боец.