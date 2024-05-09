Стелу «Город трудовой доблести» в Коломне подготовили к празднованию 9 мая

Стелу «Город трудовой доблести» в Коломне привели в порядок к празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.

Объект расположен в центре города на площадке у входа в Мемориальный парк как дань памяти трудовому подвигу горожан в годы Великой Отечественной войны. Композиция состоит из семи частей и напоминает осколки снаряда — в центре размещена 17-метровая стела, вокруг нее шесть гранитных плит.

Стелу привели полностью в порядок: отреставрировали именные таблички. Кроме того, ее оштукатурили, покрасили и облицевали керамической плиткой.

«Всего в Московской области 3015 объектов памяти Великой Отечественной войны. Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах уже провели необходимые работы по подготовке к 9 мая», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.