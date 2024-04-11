В Подмосковье обсудили профилактику дистанционного мошенничества

В колледже округа Серпухов прошел круглый стол по теме: «Профилактика дистанционного мошенничества». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Спикерами на мероприятии стали сотрудники правоохранительных органов: оперуполномоченный группы уголовного розыска отдела полиции «Протвинский» УМВД России «Серпуховское» старший лейтенант полиции Павел Шевяков, член общественного совета при УМВД России «Серпуховское», член гильдии информационных технологий при Серпуховской торгово-промышленной палате, руководитель веб-компании «Восемь планет» Иван Панфилов и инспектор ПДН майор полиции Оксана Новожилова.

За круглым столом обсудили вопросы распознания и противостояния угрозам интернет-пространства. Студентам рассказали о том, как не стать жертвами мошенничества, как не поддаться на уговоры вербовщиков. Их уведомили о том, за какие действия в сети Интернет может наступить уголовная и административная ответственность, а также о влиянии психоактивных веществ на здоровье, сознание и поступки человека.

Спикеры отметили, что Интернет может быть полезным и прекрасным средством для обучения и общения, но, как и реальный мир, сеть может быть опасна. Они призвали участников мероприятия быть бдительными и соблюдать меры предосторожности при использовании Интернета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.