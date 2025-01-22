В Подмосковье обсудили проект психолого-педагогической службы в системе образования

20 января в корпоративном университете развития образования прошел круглый стол на тему: «Региональная модель психолого-педагогической службы в системе образования Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Председателем экспертного заседания выступила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Она обозначила ключевые вызовы и цели, которые должны быть учтены при формировании новой модели, подчеркнув важность появления механизмов как для улучшения психологического климата в школах и колледжах в ежедневном режиме, так и для реагирования на критические и экстренные ситуации.

Проект региональной модели психолого-педагогической службы в своем докладе представили Лидия Акимова, начальник центра социально-педагогического сопровождения КУРО, и Диана Ананяц, директор центра психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна».

В ходе открытого обмена мнениями руководители школьных служб медиации, школьные психологи, главы методических объединений психологов муниципалитетов Подмосковья высказали свою оценку предлагаемой структуры и ее функционального наполнения. Также обсудили нехватку специалистов, необходимость новых программ для учителей, автоматизацию и цифровизацию рутинных процессов в работе психологических служб, единые правила и рекомендации по решению проблем.

Участники круглого стола пришли к единому мнению, что проект модели будет подвергнут дальнейшему анализу для получения дополнительных предложений по его модернизации, а также получит развитие в ходе будущих круглых столов и зональных выездных сессий в городских округах Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.