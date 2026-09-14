В Подмосковье обсудили правовые основы общественного наблюдения на выборах

Дежурные адвокаты будут консультировать наблюдателей по вопросам применения законодательства и помогать давать правовую оценку спорным ситуациям на участках.

Более десяти лет Общественная палата Московской области ведет системный мониторинг избирательного процесса — эта работа началась в 2013 году. За это время накоплен опыт реагирования на нестандартные ситуации и правовой оценки обращений с избирательных участков. Как отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области, руководитель Штаба общественного наблюдения за выборами Татьяна Дмитриева, общественное наблюдение является одним из ключевых механизмов гражданского контроля: «Основная миссия института гражданского общества — быть полноценным субъектом общественного контроля. Мы имеем право присутствовать на избирательных участках, наблюдать за ходом голосования и давать правовую экспертную оценку возникающим ситуациям», — сказала Татьяна Дмитриева.

По ее словам, работа общественных наблюдателей позволяет формировать объективную картину происходящего на избирательных участках и оперативно реагировать на возникающие вопросы. При этом даже подготовленному наблюдателю не всегда просто самостоятельно дать правовую оценку конкретной ситуации с учетом всех требований избирательного законодательства.

В связи с этим одним из ключевых направлений работы Штаба общественного наблюдения становится организация сетевой консультативной юридической поддержки. В период голосования наблюдатели смогут обратиться за профессиональной правовой консультацией, а при необходимости — получить помощь непосредственно на избирательном участке.

Реализация этого направления стала возможной благодаря взаимодействию Общественной палаты Московской области с адвокатским сообществом региона. Как отметил председатель Адвокатской палаты Московской области, председатель Комиссии Общественной палаты Московской области по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Алексей Галоганов, адвокаты окажут оперативную правовую поддержку участникам избирательного процесса и помогут оценивать спорные ситуации с точки зрения законодательства: «Мы подписали соглашение с Общественной палатой. Адвокатский корпус Московской области — это более 7 тысяч человек. Мы решили принять активное участие в избирательной кампании, и в каждом районе будет обязательно дежурить представитель адвокатуры», — сказал Алексей Галоганов.

Наблюдатели вправе присутствовать на избирательных участках, знакомиться с предусмотренными законом документами, наблюдать за голосованием, подсчетом голосов и составлением протокола, но не могут вмешиваться в работу комиссии, нарушать тайну голосования или вести агитацию.

Этические стандарты работы наблюдателей представил председатель Комиссии Общественной палаты Московской области по науке, образованию и развитию наукоградов Константин Куракин. Он рассказал о Кодексе этики общественного наблюдателя, который закрепляет принципы законности, политической нейтральности, уважения прав участников избирательного процесса и ответственности за достоверность распространяемой информации.

Единый день голосования пройдет 20 сентября 2026 года. В Московской области состоятся выборы депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и муниципальные выборы. В регионе зарегистрировано более 6,1 млн избирателей, работают 56 территориальных и 3 925 участковых избирательных комиссий.

В период Единого дня голосования в Московской области также будет работать Центр общественного наблюдения за выборами. Здесь будет организован мониторинг хода голосования, сбор и оперативный анализ информации с избирательных участков, а также взаимодействие с общественными наблюдателями и экспертами. При возникновении спорных или нестандартных ситуаций специалисты Центра смогут оперативно подключаться к их рассмотрению и обеспечивать необходимую правовую и консультационную поддержку наблюдателей.