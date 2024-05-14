В Подмосковье обсудили повышение профсоюзного членства для работников здравоохранения
Фото - © Московская областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ
Заместитель председателя Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Юлия Катанэ приняла участие в работе экспертной группы при постоянно действующей комиссии центрального комитета профсоюза по совершенствованию организационно-уставной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В рамках заседания члены экспертной группы при ПДК проанализировали динамику отстающих по членству организаций за несколько лет. С докладами о работе выступили председатели Рязанской, Ярославской, Костромской и Тюменской организаций.
«Во многих случаях выявляются проблемы с информационной работой, где-то трудности с молодежной сферой. Очень значимо для всех нас, что на заседании присутствовал аппарат ЦК профсоюза во главе с лидером организации Анатолием Домниковым. Участникам заседания дали детальные рекомендации применительно к их территориям», — рассказала Юлия Катанэ.
В числе полезных советов, которые помогут поднять профсоюзное членство — информирование членов профсоюза в социальных сетях о деятельности организации, проведение современных и качественных молодежных мероприятий, оказание правовой помощи, а также популяризация этого направления. Еще одним хорошим подспорьем станет точечная работа с профактивом и вовлечение активистов в общественную деятельность.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.
«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.