В Подмосковье обсудили повышение качества образования и результаты ГИА-2025

В четверг состоялось заседание коллегии министерства образования Московской области на тему: «Рейтинг школ как оценка эффективности управления качеством образовательной деятельности. Результаты ГИА — 2025». В нем приняли участие члены коллегии, заместители глав муниципалитетов, курирующие вопросы образования, и начальники управлений образования муниципалитетов. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В рамках мероприятия выступила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, которая обозначила актуальные задачи системы образования Подмосковья на 2025–2026 учебный год. Первый заместитель министра образования Анна Гребцова в своем выступлении обозначила основные вопросы повышения качества образования через рейтинг школ и эффективную подготовку выпускников к государственной итоговой аттестации на новый учебный год.

Начальник управления ГИА и НОКО министерства Елена Оброскова выделила ключевые аспекты, способствующие успешному проведению экзаменов, что является важным элементом в обеспечении качества образовательного процесса. Члены Коллегии, Линара Самединова, депутат Мособлдумы, и Михаил Сотников, председатель Московской областной профсоюзной организации, обозначили особый интерес к созданию комфортных условий для каждого учителя и отметили устойчивое развитие системы образования в Подмосковье.

В рамках регламента заседания также наградили лауреатов премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в области образования за 2025 год, а также лучшие территории по эффективности проведения ГИА-2025: Пушкинский, Королев и Балашиха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.