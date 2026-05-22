В Подмосковье обсудили подготовку к проведению ГИА

Региональное совещание по вопросам проведения государственной итоговой аттестации прошло 22 мая в корпоративном университете развития образования в Подмосковье. Муниципальные координаторы обсудили подготовку экзаменационных пунктов и информационное сопровождение кампании, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В совещании приняли участие ответственные за организацию экзаменов в муниципалитетах. Участники обозначили ключевую задачу кампании — обеспечить спокойную и доброжелательную атмосферу на экзаменах при строгом соблюдении технологических и нормативных требований.

Специалисты проанализировали итоги региональных тренировочных мероприятий, разобрали типовые ошибки и отработали алгоритмы действий в нестандартных ситуациях. Отдельное внимание уделили информационной работе. Ответственным напомнили о необходимости своевременно размещать на сайтах школ и управлений образования графики обработки материалов, порядок подачи апелляций и другие важные сведения.

В настоящее время продолжается подготовка пунктов проведения экзаменов. До начала ГИА в каждом из них пройдут организационные совещания, на которых доведут последние рекомендации и отработают действия при выявлении нарушений.

Совещание организовало министерство образования Московской области совместно с региональным центром обработки информации КУРО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.