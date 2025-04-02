В Подмосковье обсудили перспективы развития духовно-нравственного воспитания детей

1 апреля в инженерной школе Дмитровского муниципального округа прошла конференция представителей зонального объединения муниципальных органов управления образованием и Сергиево-Посадской епархии на тему: «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи: опыт, задачи и перспективы развития». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В мероприятии приняли участие глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования Анна Гребцова, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления протоиерей Иоанн Монаршек, председатель отдела религиозного образования и катехизации Сергиево-Посадской епархии протоиерей Виталий Лихонин, а также руководители муниципальных органов управления образованием зонального объединения, педагоги образовательных организаций, представители духовенства Сергиево-Посадской епархии.

С приветственным словом к собравшимся обратились протоиерей Иоанн Монаршек и Анна Гребцова. В своём выступлении заместитель министра образования Московской области — начальник управления модернизации системы образования рассказала о нормативной правовой базе и динамике показателей выбора модуля «Основы православной культуры» родителями учащихся 4-х классов.

В рамках мероприятия также выступили протоиерей Виталий Лихонин, директор школы № 9 г. Лобня Ирина Кырма, протоиерей Дмитрий Скидаленко и начальник управления образования администрации Дмитровского муниципального округа Татьяна Малинникова. Они представили доклады об актуальном опыте соработничества образовательных организаций и благочиний и реализации образовательных проектов.

Встреча завершилась творческими выступлениями обучающихся образовательных организаций Дмитрова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.