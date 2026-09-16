В Подмосковье обсудили обеспечение пожарной безопасности предстоящих выборов

В Московской области подготовка к масштабному электоральному циклу выходит на финальную стадию. На заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 16 сентября региональные власти и представители МЧС России рассмотрели готовность экстренных служб обеспечить пожарную безопасность на предстоящих выборах депутатов Госдумы IX созыва, а также региональных и муниципальных органов власти, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области Александр Медведев доложил, что под пристальным вниманием сотрудников МЧС России находятся 2532 объекта, где организована деятельность 3925 избирательных участков. Всего в 56 городских и муниципальных округах региона правом голоса обладают более 6,1 млн человек.

Чтобы исключить любые риски, сотрудники МЧС России провели масштабную превентивную работу. В регионе состоялось свыше 3000 профилактических мероприятий. Особый упор сделали на практическую подготовку: провели более 1400 тренировок по эвакуации и почти 1800 инструктажей с ответственными лицами.

16 сентября в Подмосковье проходит «Единый областной день тренировок». В рамках этой акции отрабатываются в том числе действия персонала избирательных комиссий при возникновении нештатных ситуаций. По словам Александра Медведева, все площадки уже прошли совместные проверки с представителями территориальных избирательных комиссий и признаны полностью готовыми к приему граждан.

На время проведения выборов экстренные службы региона переходят в режим повышенной готовности. В Главном управлении МЧС по Московской области будет развернут оперативный штаб. Для реагирования на любые происшествия в боевой расчет вводится резервная техника, а личный состав переведен на усиленный график несения службы.

Руководитель чрезвычайного ведомства Алексей Павлов подчеркнул: все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности избирателей мобилизованы, и силы МЧС готовы к выполнению задач в полном объеме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.