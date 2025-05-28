В Подмосковье обсудили купальный сезон и пожароопасный период

О подготовке к купальному сезону в Подмосковье рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Московской области Рашид Мусаев.

Купальный сезон в регионе традиционно начнется в июне и продлится до конца августа. На водоемах планируется к открытию более 80 официальных пляжей, а также свыше 100 мест отдыха без купания.

«Сейчас поступило свыше 50 заявлений-деклараций об эксплуатации пляжей, из них 38 зарегистрировано, в 5 случаях отказано в регистрации в связи с отсутствием в представленных документах обязательных сведений, таких как справка об очистке дна или сведений о спасательной составляющей. Остальные находятся в работе», — сообщил Рашид Мусаев.

Для предотвращения несчастных случаев и безопасного отдыха населения на территории Московской проводится профилактическая работа с представителями муниципальных образований, руководителями баз для стоянок маломерных судов и пляжей, а также в образовательных учреждениях региона.

Среди первоочередных задач Рашид Мусаев обозначил установку или обновление запрещающих знаков и знаков безопасности, организацию и проведение совместных с МВД рейдов и патрулирований в местах массового отдыха населения у воды, выявление несанкционированных мест купания, выставление передвижных спасательных постов в необорудованных местах массового отдыха у воды, проведение профилактических бесед и обучающих занятий с детьми и родителями.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Московской области Александр Медведев сообщил о готовности муниципальных образований к пожароопасному сезону 2025 года.

В зоне особого внимания — 608 населенных пунктов Подмосковья, подверженных угрозе лесных пожаров. Инспекторы госпожнадзора с марта по май 2025 года провели внеплановые выездные проверки на этих территориях. В 515 населенных пунктах выявлены 1290 нарушений требований пожарной безопасности.

Среди типичных нарушений — отсутствие или ненадлежащее состояние минерализованных полос (опашки), наличие сухостоя на территории, отсутствие запасов воды для целей пожаротушения, невозможность забора воды пожарной техникой из открытых водоемов по причине отсутствия или ненадлежащего состояния пирса и разворотной площадки, отсутствие звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. По результатам проверок за нарушения требований пожарной безопасности возбуждено 47 дел об административных правонарушениях. Александр Медведев отметил, что наибольшее количество нарушений требований пожарной безопасности зафиксировано в ходе проверок в городских округах Воскресенск, Волоколамск, Раменский, Истра.

В течение пожароопасного периода в Подмосковье обеспечен контроль установленного порядка использования открытого огня, выжигания сухой травы, организовано патрулирование территорий, находящихся в зоне повышенного риска, а также мест массового отдыха граждан. За нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня и разведении костров на территориях муниципальных образований, сотрудниками органов государственного пожарного надзора МЧС России составлено 493 протокола по ст. 20.4 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административных дел назначены административные наказания в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 5 985 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.